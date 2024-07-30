اليوم السابع
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مزاد على لوحة سيارة "ج - 55" المميزة يصل لـ 780 الف جنيه

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 01:53 م
مزاد على لوحة سيارة "ج - 55" المميزة يصل لـ 780 الف جنيه لوحة سيارة "ج - 55"
كتب - أحمد عبد الهادى

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أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها وصل 780 الف جنيه، تحمل رقم (ج- 55) وحتى الآن متزايد عليها 3 اشخاص.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.
3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.







لوحة سيارة مزاد لوحات

لوحة مميزة

مزاد لوحات

مزاد لوحة مميزة

لوحة سيارة ج

55




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