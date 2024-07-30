محافـظ المنوفية يشدد علي الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة

المنوفية – محمود شاكر

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المحافظة الإنتاجية والخدمية للوقوف على مستوى الأداء وبحث سبل الارتقاء والنهوض بكافة المشروعات بنطاق المحافظة، بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، مديري عموم مشروعات المواقف، المجازر، وحدة الرصف، مركز الدراسات الوطنية، تطوير الخدمات المرورية، تحسين الطرق، مركز معلومات شبكات المرافق، رئيس الوحدة المحلية لمركز السادات، مدير المديرية المالية ومديرى عموم إدارات الشئون القانونية والإدارة الاستراتيجية والموازنة وأمانة المشروعات والميزانية والبيئة والحسابات بالديوان العام.

فى بداية اللقاء، استعرض مدير أمانة المشروعات بالمحافظة أداء كل مشروع علي حده وما حققه من إيرادات ونسب أرباح خلال الفترة الماضية ، هذا واستمع محافظ المنوفية لمديرى المشروعات الخدمية عن كيفية إدارة كل مشروع والخدمات التي يقدمها والمعوقات التي تواجههم وسبل التغلب عليها ، كما تناول الاجتماع إستعراض جهود المحافظة الناجحة في استغلال مورد الأصول الغير مستغلة كالمدرسة الدولية كتجربة إستثمارية ناجحة وبرج المنوفية وغيرها من العديد من الفرص الأخري لتعظيم موارد المحافظة.

وخلال الاجتماع شدد محافظ المنوفية علي مديرى المشروعات الإنتاجية بضرورة التفكير خارج الصندوق ووضع مقترحات جديدة والعمل بأسلوب غير نمطي والإستغلال الأمثل للموارد البشرية والطاقات المتاحة لرفع كفاءة المشروعات وتعظيم الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة بما يعود بالنفع العام على المحافظة .

فيما وجه المحافظ مديري المشروعات الإنتاجية بإعداد تقارير دورية عن كل مشروع ومدى تحقيق الإستفادة القصوى من موارده، مع ضرورة وضع تصورات جديدة وقابلة للتنفيذ والتوسع في إبرام عقود جديدة من خلال التواصل مع المحافظات المجاورة لتحقيق أقصى استفادة من المشروعات وتنمية مواردها الذاتية وزيادة معدلات الأرباح لتحقيق التنمية المستدامة حفاظاً على المال العام ومنع إهداره .