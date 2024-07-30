اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 يوليو 2024 03:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج يشهد اجتماع مجلس الجامعة

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 02:40 م
محافظ سوهاج يشهد اجتماع مجلس الجامعة جانب من الاجتماع
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات الجلسة رقم 209 لمجلس جامعة سوهاج، بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والدكتور عبد الناصر ياسين، والدكتور خالد عمران، نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات .

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره واعتزازه بجامعة سوهاج وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مؤكدا أن الجامعة هي قاطرة التنمية لأي إقليم، وبيت الخبرة، الذي يضم نخبة من الأساتذة والعلماء في مختلف التخصصات، مشيرا إلى التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة والجامعة لخدمة المواطن السوهاجي في مختلف المجالات .

ومن جانبه رحب رئيس جامعة سوهاج بالمحافظ والحضور جميعا، مقدما تهنئة مجلس الجامعة لمحافظ سوهاج ونائبه على ثقة القيادة السياسية، متمنيا لهما التوفيق والسداد، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون مع محافظة سوهاج، كما قام بإهداء درع الجامعة للمحافظ .
 







سوهاج

محافظ سوهاج

جامعة سوهاج

نائب محافظ سوهاج




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة