محافظ سوهاج يشهد اجتماع مجلس الجامعة

سوهاج عمرو خلف

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات الجلسة رقم 209 لمجلس جامعة سوهاج، بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والدكتور عبد الناصر ياسين، والدكتور خالد عمران، نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات .

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره واعتزازه بجامعة سوهاج وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مؤكدا أن الجامعة هي قاطرة التنمية لأي إقليم، وبيت الخبرة، الذي يضم نخبة من الأساتذة والعلماء في مختلف التخصصات، مشيرا إلى التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة والجامعة لخدمة المواطن السوهاجي في مختلف المجالات .

ومن جانبه رحب رئيس جامعة سوهاج بالمحافظ والحضور جميعا، مقدما تهنئة مجلس الجامعة لمحافظ سوهاج ونائبه على ثقة القيادة السياسية، متمنيا لهما التوفيق والسداد، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون مع محافظة سوهاج، كما قام بإهداء درع الجامعة للمحافظ .

