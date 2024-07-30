محافظ الفيوم يوجّه وكيل الصحة لإجراء عملية زراعة كبد لشاب من الأولى بالرعاية

الفيوم رباب الجالى

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، ومسئولي مؤسسة مصر الخير، بالتنسيق مع إحدي مؤسسات المجتمع المدني، لتحمل فروق مصاريف العلاج الخاصة بأحد الشباب، الذي سيقوم بإجراء عملية جراحية لزراعة الكبد على نفقة الدولة، وذلك نظراً لظروفه، وفيما يتعلق بشكوى أحد المواطنين بشأن استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لعرضه على لجنة طبية متخصصة، للتأكد من مدي استحقاقه الكارت من عدمه، كما كلف وكيل وزارة الصحة، للتنسيق مع مستشفي الهرم لإجراء عملية جراحية لأحد الشباب، وتسريع إجراءات الكشف الطبي على إحدى السيدات المسنات، والتنسيق مع إحدي الجمعيات الأهلية لتركيب طرف صناعي وتوفير كرسي متحرك لأحد الشباب تعرض لحادث، وكذا التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتمويل مشروع يساعده على متطلبات الحياة الضرورية.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، وجبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، وريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمحاسب أشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وعدد من ممثلي شركات المرافق، والجمعيات الأهلية.