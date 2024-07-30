محافظ الفيوم يوجّه جهاز المشروعات لدعم عدد من الشباب لتحسين دخولهم

الفيوم رباب الجالي

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير الدعم والتمويل اللازم، لعدد من الشباب الراغبين في إقامة مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

كما وجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة إطسا، لبحث إمكانية توفير مسكن لأسرتين من الأولي بالرعاية، بعمارات الاسكان الاجتماعي بإطسا، كما وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للحالات الأولى بالرعاية، على أطراف المدينة، ووجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بترخيص كشك لشاب مريض على أطراف قرية قصر رشوان.

وفيما يتعلق بشكوي أهالي معصرة صاوي التابعة للوحدة المحلية بقرية دار السلام بمركز طامية، بشأن رفع كفاءة محطة الصرف الصحي، ومشكلة جمع القمامة، ومشكلة مياه الشرب، وعمل مطبات صناعية بطريق معصرة صاوي/كفر محفوظ أمام الكتل والتجمعات السكنية، للحفاظ على سلامة المواطنين، وفي هذا السياق وجه المحافظ، مسئولي الجهات المعنية بسرعة حل تلك المشكلات، كما وجه سكرتير عام المحافظة، بمتابعة تلك المشكلات خلال لقاء خدمة المواطنين الذي يعقده بشكل دوري بالمركز.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، وجبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، وريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمحاسب أشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وعدد من ممثلي شركات المرافق، والجمعيات الأهلية.