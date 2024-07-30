محافظ الفيوم يستجيب لمطلب أهالى عزبة زكريا لإلحاق أبنائهم بالفصل الواحد

الفيوم رباب الجالي

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بدراسة شكوى أهالى عزبة زكريا التابعة لمركز الفيوم، الراغبين فى إلحاق أبنائهم بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة المجتمعية "الفصل الواحد" بالعزبة، نظراً لبعد المدارس الابتدائية عن محل إقامتهم، وإنهاء إجراءات انتداب إحدى المعلمات بمدرسة الشهيد عبدالرحمن محمد عبدالمجيد بقرية شدموة التابعة لإدارة إطسا التعليمية، والتى تعمل بها منذ 12 عاماً، وندبها انتداباً جزئياً لإحدى مدارس دفنو القريبة من محل إقامتها، نظراً لظروفها الصحية.

جاء ذلك خلال اللقاء الدورى لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، وجبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، وريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمحاسب أشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وعدد من ممثلي شركات المرافق، والجمعيات الأهلية.