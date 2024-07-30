محافظ الجيزة يطمئن على مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالى العياط

كتبت - مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتظام العمل بمستشفى العياط المركزى، للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من أهالى المدينة، وذلك في إطار المتابعات الدورية للقطاع الصحي.

وخلال الجولة تابع المحافظ تلقى المواطنين للخدمات الطبية بأقسام الاستقبال والرعاية المركزة وملحق الطوارئ، حيث استمع لبيان بعدد الحالات التى تم استقبالها والإجراءات المتبعة لتلقى كل حالة للخدمة الطبية المناسبة لها.

وشملت جولة المحافظ، تفقد العمل بمستشفى الأمراض الصدرية بالعياط، حيث مر على أقسام الإستقبال والطوارئ والأشعة والمعامل والعناية المركزة.

وناقش المحافظ مع مدير الشئون الصحية بالجيزة وإدارى المستشفى الموقف التنفيذى لعدد من الأقسام المنضمة حديثًا للخدمة، مشددًا على سرعة جرد الاحتياجات من أدوات ومعدات لبحث توفيرها بالتنسيق مع الوزارات المعنية وأعضاء مجلس النواب.

وأكد ضرورة توفير كافة العناصر اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة وأن المستشفى تخدم قطاع كبير من أهالي العياط والقرى المحيطة بها.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، وعددًا من أعضاء مجلس النواب، ورئيس مركز ومدينة العياط، ومدير مديرية الشئون الصحية.