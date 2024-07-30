اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 يوليو 2024 09:08 م
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محافظ أسوان يعقد اللقاء الجماهيرى للاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 08:22 م
محافظ أسوان يعقد اللقاء الجماهيرى للاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين محافظ أسوان يعقد اللقاء الجماهيرى
أسوان- صلاح المسن

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استكمالاً لسلسلة اللقاءات الجماهيرية لتحقيق التواصل والإلتحام المباشر مع هموم ومشاكل المواطن الأسوانى، استمع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان لمطالب 80 مواطنا ومواطنة فى لقاء المواطنين الأسبوعى وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، ومسئولى الجهات التنفيذية بالمحليات، والمديريات الخدمية.

وخلال اللقاء أكد الدكتور إسماعيل كمال، أننا نعمل لتلبية مطالب المواطنين ، ووضع الحلول الفورية لمشاكلهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجاً والبسطاء، وتخفيف أى معاناة عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

ووجه إلى صرف مساعدات مالية من صندوق التكافل ، مع سداد الديون المالية لعدد من الحالات الإنسانية ، بالإضافة إلى صرف بعض المستلزمات المنزلية ، فضلاً عن تكليف مديرية الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة والعلاج على نفقة الدولة ، علاوة على توفير العلاج الطبيعى بمركز التأهيل الإجتماعى لحالات أخرى.

وكلف محافظ أسوان مديرية التضامن الإجتماعى بإدراج بعض الحالات لتوفير معاشات تكافل وكرامة ، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لترميم بعض المنازل ، مع قيام مديرية العمل بتوفير فرص عمل لعدد من الحالات فى القطاع الخاص.

ووجه رؤساء المراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية بسرعة التعامل مع بعض الشكاوى التى تم عرضها باللقاء الجماهيرى ، وإتخاذ الإجراءات الفورية حيالها بالشكل المطلوب.







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