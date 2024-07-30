ما الصداع العنقودي؟.. اعرف العلامات والمحفزات ونصائح العلاج

كتبت فاطمة خليل

الصداع العنقودي هو صداع شديد ومتكرر يسبب ألمًا شديدًا حول إحدى العينين ويحدث في أنماط دورية، وهناك عدة عوامل بعضها يشمل الجينات والمحفزات البيئية، وفى السطور التالية نتعرف على أعراض الصداع العنقودي وطرق العلاج، بحسب موقع تايمز ناو.

والصداع العنقودي، الذي يُشار إليه غالبًا باعتباره أحد أكثر أنواع الصداع إيلامًا، هو اضطراب صداع أولي يتميز بصداع متكرر وشديد على جانب واحد من الرأس، وعادةً حول العين.

وعلى عكس أنواع الصداع الأخرى، يحدث الصداع العنقودي في أنماط دورية أو مجموعات، ومن هنا جاء اسمه، فيُقال أحيانًا إن الصداع العنقودي أكثر شدة من الصداع النصفي.

ووفقًا للبحث، يُرى هذا الصداع أكثر بثلاث مرات عند الرجال منه عند النساء، وتتأثر به الفئة العمرية من 30 عامًا بشكل شائع.

تتمثل الأعراض الأساسية لهذه الحالة العصبية في الألم الشديد الذي يأتي ويختفي، وعادةً ما يؤثر على جانب واحد من الرأس والمنطقة المحيطة بالعين.

علامات وأعراض الصداع العنقودي

الصداع العنقودي له أعراض مميزة وشديدة في بعض الأحيان، والتي تشمل:



1. الألم الشديد: عادة ما يتركز حول عين واحدة أو جانب واحد من الرأس، والأعراض الرئيسية هي الألم الذي لا يطاق والذي غالبًا ما يتميز بأنه إحساس حارق قد تعاني أجزاء أخرى من الوجه والرأس والرقبة والكتفين من عدم الراحة.



2. الأعراض اللاإرادية: على نفس جانب الألم، غالبًا ما تصاحب هذا الصداع أعراض لاإرادية مثل العيون الحمراء والدموع وتدلي الرموش والتورم المحيط بالعين وسيلان الأنف أو احتقان الأنف.



3. الأرق: قد يجد أولئك الذين يعانون من الصداع العنقودي أنه من المستحيل الجلوس ساكنين وقد يعانون من الأرق.



4. المدة والتكرار: عادة ما تتبع الصداع العنقودي نمطًا. يمكن أن تحدث عدة مرات في اليوم، وتستمر من خمسة عشر دقيقة إلى ثلاث ساعات في كل مرة. الفترة العنقودية، التي تتميز بنوبات متكررة يمكن أن تستمر لأسابيع إلى أشهر، تتبعها فترات هدوء لا تحدث خلالها صداع لأشهر أو حتى سنوات.

محفزات الصداع العنقودي

على الرغم من عدم فهم السبب الدقيق للصداع العنقودي تمامًا، إلا أن هناك العديد من المحفزات والمتغيرات المساهمة المحددة. فيما يلي بعض المحفزات النموذجية:



1. التدخين - نظرًا لأنه يزيد من تواتر وشدة النوبات، فإن التدخين هو عامل خطر رئيسي للصداع العنقودي. قد تؤدي المواد المهيجة الموجودة في دخان التبغ إلى تفاقم نوبات الصداع أو التسبب فيها عن طريق التسبب في التهاب وتهيج الجيوب الأنفية والممرات الأنفية. يشير العديد من المدخنين الذين يعانون من الصداع العنقودي إلى وجود علاقة جوهرية بين التدخين والمرض.



2. الأضواء الساطعة الوامضة: قد يكون سبب الصداع العنقودي هو الأضواء الساطعة أو الوامضة التي تحفز مسارات الألم في الدماغ والقشرة البصرية بشكل مفرط. يمكن أن يجعل الخوف من الضوء، أو الحساسية للضوء، الأشخاص الذين يعانون من الصداع العنقودي أكثر عرضة لمصادر الضوء المفاجئة أو القوية.



3. أنماط النوم: قد يحدث الصداع العنقودي نتيجة لتغيرات في أنماط النوم، مثل جداول النوم غير المنتظمة أو انقطاع النفس أثناء النوم.



4. الطعام: قد تعمل بعض الوجبات والمشروبات، مثل تلك التي تحتوي على نسبة عالية من التيرامين (الجبن القديم) أو النترات (اللحوم المصنعة)، كمحفزات.



5. الروائح القوية: يمكن أن يحدث الصداع نتيجة للتواجد حول الروائح القوية، مثل أبخرة الطلاء أو البنزين أو العطور.



6. التغيرات الموسمية: يميل الصداع العنقودي إلى الحدوث خلال مواسم معينة، مما يزيد من احتمالية أن تكون الاختلافات في كمية ضوء النهار أو درجة الحرارة أو الضغط الجوي عوامل.



7. الارتفاع العالي: قد تعمل التغيرات في الارتفاع، مثل الطيران أو صعود الجبل، كمحفز.

علاج الصداع العنقودي

علاج الصداع العنقودي معقد ويعالج كل من النوبة الفورية وتجنب حدوثها لاحقًا.



- يمكن أن يوفر العلاج بالأكسجين عالي التدفق، والذي يتم توصيله من خلال قناع غير قابل لإعادة التنفس بمعدل 7-15 لترًا في الدقيقة، راحة سريعة للنوبات الحادة.



- علاوة على ذلك، فإن الأدوية التي تضيق الأوعية الدموية وتخفض الالتهاب، مثل بخاخ الأنف القابل للحقن، مفيدة في تقليل الألم.



- قد تكون هناك حاجة إلى دورة قصيرة من المسكنات القوية في المواقف القصوى. غالبًا ما تكون حاصرات قنوات الكالسيوم هي خط العلاج الأول لتجنب النوبات الحادة.