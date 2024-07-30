عواصف فى أوروبا الشرقية تتسبب بحدوث وفيات وأضرار جسيمة

أ ش أ

تأثرت دول البلطيق وأوروبا الشرقية بشدة بالعواصف العنيفة التي تسببت في حدوث فيضانات ودمار.

وذكرت قناة (يورونيوز) الإخبارية أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء سوء الأحوال الجوية.. وأدت العاصفة القوية التي ضربت لاتفيا وليتوانيا إلى مصرع شخص واحد على الأقل وحرمان ما يقرب من 200 ألف منزل من الكهرباء.

وتلقت خدمات الإطفاء والإنقاذ المئات من مكالمات الطوارئ بشأن أشجار متساقطة وسيارات متضررة وطرق غمرتها المياه، وطلبت خدمات الإنقاذ من السكان الامتناع عن التنقل إلا في حالات الطوارئ.. وأشارت القناة إلى أن السلطات غير قادرة على إدارة جميع عواقب العاصفة.

ومن جانبهم، قال خبراء الأرصاد الجوية "إنه من المتوقع أن تستمر الرياح القوية السائدة في لاتفيا في رفع منسوب المياه على طول ساحل خليج ريجا، وقد يفيض نهر دوجافا الذي يعبر العاصمة ريجا".

وتعرضت بلدان أخرى في أوروبا الشرقية لعواصف شديدة.. فقد تسببت الرياح والأمطار في وقوع أضرار في جميع أنحاء سلوفينيا وتأثرت إستونيا أيضا، لكنها تجنبت وقوع أضرار جسيمة في الممتلكات.

وأدت العواصف في بولندا إلى مصرع ثلاثة أشخاص وانقطاع التيار الكهربائي عن 100 ألف شخص.