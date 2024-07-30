ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية فى حملات أمنية بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وتمكنت الحملة من ضبط 510 أكياس سناكس منتهية الصلاحية طبقا لتواريخ الإنتاج المدونة على العبوات بمركز إطسا، كما تم تحرير محضر جنحه تجميع 3 شكائر دقيق بلدى بأحد المخابز السياحية الغير مرخصه وتم ضبط الدقيق وتحرير المحضر اللازم كما تم تحرير محضر نقص وزن، وتحري محضر عدم وجود ميزان حساس، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و3 محاضر عدم وجود قائمة، وتم تحرير محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، ومحضر عدم نظافة أدوات العجين.

كما قامت الحملة بالمرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الأسعار والأوزان ومطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.

وأكد سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

ولفت إلى أن الحملات تأتى فى إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.