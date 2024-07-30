شركة "كرتونة" للتجارة الإلكترونية (B2B) تجمع 8.1 مليون دولار تمويلات

المنصة الأسرع نموا في مصر ستوجه التمويل لتطوير القطاعات الحالية والجديدة وتخطط للتوسع الإقليمي



المنصة تضم أكثر من 188 ألف تاجر تجزئة ولديها حضور في 17 مدينة مصرية

أعلنت شركة "كرتونة" الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B) عن إغلاق جولة تمديد التمويل من السلسلة (A)، والتي نجحت في جمع 8.1 مليون دولار.

يأتي هذا التمويل بعد النجاح الذي تحققه الشركة في رقمنة قطاع التجارة التقليدية بمصر وتمكين أطرافه الفاعلة، من تجار التجزئة الصغار إلى الفنادق والمطاعم والمقاهي، والشركات المنتجة للسلع الاستهلاكية سريعة التداول، وتجار الجملة.

قادت هذه الجولة التمويلية شركة "ألجبرا فنتشرز" (Algebra Ventures)، وهي شركة مصرية رائدة في مجال رأس المال المُخاطر بقطاع التكنولوجيا، بمشاركة صندوقي "سيليكون بادية" و"سند" لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكلاهما من المستثمرين الحاليين بمنصة "كرتونة".

وقال محمود طلعت، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "كرتونة": " نحن سعيدون للغاية بإغلاق جولة تمديد التمويل هذه من السلسلة (A)، والتي خضناها من موقع قوة بعد تحقيقنا تقدم إيجابي في جميع مؤشرات الأداء التشغيلية والمالية، مما ساعدنا على جذب رأس المال من المستثمرين الحاليين والجدد." وأضاف: "نحن ملتزمون بتنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق تحوّل في سوق التجارة التقليدية وخلق قيمة لجميع الأطراف الفاعلة في هذا السوق. ستستمر عملياتنا لطرح المنتجات و قطاعاتنا والخدمات التي نقدمها على منصتنا في النمو، وسنواصل التوسع في السوق المصرية.

وذكر طلعت أن الشركة وضعت خططًا لتنفيذ نموذج أعمالنا الناجح في الأسواق الإقليمية الأخرى بهدف تسهيل معاملات تجارة التجزئة لأصحاب المصلحة في القطاع، وتحديدًا تجار التجزئة والموردين."

شركة "كرتونة" خاضت هذه الجولة التمويلية وهي تحتفظ باحتياطيات نقدية كبيرة بعد جمعها تمويلًا بقيمة 12 مليون دولار في جولتها التمويلية السابقة من السلسلة (A)، بقيادة "سيليكون بادية". ستخصص الشركة 5.6 مليون دولار من رأس المال السهمي لتسريع النمو في مختلف قطاعات "كرتونة"، بما في ذلك السلع الاستهلاكية السريعة الحركة (FMCG) وقطاع HORECA (الفنادق والمطاعم والمقاهي )؛ وزيادة حصة "كرتونة" في السوق ، ووضع أسس متينة للتوسع الإقليمي في الأسواق الكبيرة الجديدة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستكشاف فرص مثيرة في مجال التجارة من شركة إلى شركة إلى المستهلك النهائي (B2B2C).

شملت هذه الجولة التمويلية ما قيمته 2.5 مليون دولار من رأس المال المُقترَض من جهات مقرضة بارزة ("كَمِلْ فنتشرز" (Camel Ventures) و"جلوبال كورب" (GlobalCorp))، وهذا القرض حصلت عليه "كرتونة" بالعملة المحلية وبشروط تنافسية، بما يساهم في تلبية احتياجات رأس المال العامل لتجار التجزئة المحليين، الذين كان من الصعب عليهم الحصول على رأس المال لولا هذه الخطوة.

تأتي النظرة الإيجابية لمستقبل الشركة نتيجة تحقيقها لتقدم كبير على الصعيدين المالي والتشغيلي واتباعها لاستراتيجية تواكب متطلبات المستقبل، تتمثل في 3 نقاط:

● نمو قوي في الإيرادات وتقدم كبير على الصعيد التشغيلي، حيث تضم المنصة أكثر من 188 ألف تاجر تجزئة، ولها حضور في 17 مدينة مصرية، كما تتنامى حصتها السوقية باستمرار.

● تزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية وتطوير إصدارات محدثة للمنصة بميزات متقدمة، إذ تضم المنصة خاصيات تساهم في إشراك المستخدمين، مثل تمكين تجار التجزئة الصغار من تجميع طلباتهم، أو حلول التمويل والدفع.

● نمو سريع في قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي (HORECA) الذي استحدثته "كرتونة" مؤخرًا، حيث استفادت من بنيتها التحتية القوية وخبرتها في مجال التجارة الإلكترونية فيما بين الشركات (B2B) في السلع الاستهلاكية سريعة الحركة للتوسع بقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، فقدمت خدماتها لأكثر من 3 آلاف عميل في هذا القطاع حتى الآن، مما يثبت قدرة نماذج الأصول الخفيفة على تمكين التوسع السريع.

من جهته، علّق عمر خشبة، الشريك العام في "ألجبرا فنتشرز"، قائلًا: "أنشأت "كرتونة" نموذج أعمال استثنائي من حيث كفاءة رأس المال، أتاح لها تحقيق مستويات عالية من النمو والربحية حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فنموذج الأصول الخفيفة الذي تعتمده الشركة ي سهّل عملية توسيع هيكل "كرتونة" وتكييفها لدخول أسواق جديدة ومجاورة، كما أن المنصة شكلت محركًا قويًا لحلول التمويل ضمن قطاع التجزئة، حيث يستفيد عدد متزايد من التجار من خيارات تمويل المخزون التي تقدمها المنصة."



شركة كرتونة