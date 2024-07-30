شرطة بريطانيا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الطعن فى ساوثبورت لـ3 قتلى

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أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء مقتل طفلة تبلغ من العمر 9 أعوام متأثرة بالجروح التي لحقت بها جراء حادث الطعن الذي وقع أمس في مدينة "ساوثبورت" بشمال غرب أنجلترا.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الطفلة توفيت صباح اليوم في المستشفى متأثرة بجراحها؛ ليرتفع بذلك عدد القتلى جراء حادث الطعن إلى 3 أطفال، كما يرقد خمسة أطفال وشخصان بالغان في المستشفى في وضع حرج.



واعتقلت الشرطة البريطانية فتى (يبلغ من العمر 17 عاما) للاشتباه في ارتكابه تهمتي القتل والشروع في القتل. فيما لم يتم تحديد الدافع المحتمل وراء الهجوم الذي استهدف نشاطا للأطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاما.



وزار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر موقع الهجوم في مدينة "ساوثبورت" الساحلية الصغيرة، التي تقع على بعد 20 كيلومترا من مدينة "ليفربول"، لوضع باقة من الزهور تكريما للضحايا.