سفير روسيا لدى واشنطن: أمريكا تهدر أموالاً ضخمة على أوكرانيا رغم الديون

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صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم الثلاثاء، بأن واشنطن تهدر أموالًا ضخمة على الصراع في أوكرانيا، بينما تجاوز الدين المحلي الأمريكي لأول مرة في تاريخه 35 تريليون دولار.



وقال أنتونوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - : "إن واشنطن تواصل هدر كم ضخم من الأموال في الأزمة الأوكرانية، بينما اليوم قد أُعلَن أن دينها الوطني تجاوز لأول مرة الـ35 تريليون دولار"، تعقيبًا منه على إعلان واشنطن إمداد أوكرانيا بحزمة جديدة من الإمدادات العسكرية بقيمة ما يقرب من 1.7 مليار دولار.



وأضاف: "يمكن للمرء أن يتصور كم الأموال التي كان من الممكن إنفاقها في أغراض سلمية تهدف إلى التنمية وحل المشكلات العديدة التي تواجه الاقتصاد والشأن الداخلي الأمريكي"، معربًا عن أسفه في أن هذه الأموال استخدمت من أجل تمويل النظام الأوكراني في كييف.



وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن المساعدات العسكرية الأمريكية إلى كييف لن تغير الموقف في ساحة القتال، لكنها ستطيل أمد الصراع مما سيتسبب في سقوط العديد من الخسائر، ومنها بين صفوف المدنيين.



يُذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أمس الإثنين تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية تقدر بحوالي 1.7 مليار دولار، تشمل التفويض الرئاسي من البيت الأبيض لتقديم حزمة دعم إلى أوكرانيا قيمتها 200 مليون دولار لتزويدها بقدرات عسكرية أساسية تتضمن صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي وذخائر لأنظمة الصواريخ والمدفعية المختلفة وأسلحة مضادة للدبابات.