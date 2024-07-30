"زراعة سوهاج": ورشة عمل تعريفية لمشروع تحديث تقنيات الرى

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الزراعة بسوهاج، عقد وورشة عمل تعريفية لمشروع تحديث تقنيات الري بحضور وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بسوهاج، ممثلي المجتمع المدني، وكليه الزراعة، ومركز البحوث الزراعية.

ومشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين عيش المزارعين" هو أحد المشاريع التي تعمل عليها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع حكومة هولندا، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين تقنيات الري المستخدمة في الزراعة، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين مستويات المعيشة للمزارعين.

ويهدف المشروع إلى زيادة كفاءة استخدام المياه من خلال إدخال تقنيات ري حديثة مثل الري بالتنقيط والري بالرش، يمكن تحقيق استخدام أكثر فعالية للمياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال تحسين تقنيات الري يساعد في تحقيق زيادة في إنتاج المحاصيل، وتحسين معيشة المزارعين من خلال زيادة العائد الزراعي وتخفيض تكاليف الإنتاج، يمكن تحسين دخل المزارعين وظروف معيشتهم، والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال الاستخدام الفعال للمياه يقلل من الضغط على الموارد المائية المتاحة.

وتكمن أنشطة المشروع تدريب المزارعين على استخدام تقنيات الري الحديثة، وتقديم الدعم الفني واللوجستي للمزارعين لتبني هذه التقنيات، وتنفيذ مشاريع ري تجريبية لعرض فوائد التقنيات الحديثة، والعمل مع المجتمعات المحلية لتشجيع استخدام التقنيات الحديثة وضمان استدامتها.

ويأتي تمول الحكومة الهولندية المشروع كجزء من التزامها بدعم التنمية المستدامة والزراعة المستدامة في البلدان النامية. وتقوم الفاو بإدارة المشروع وتقديم الخبرات الفنية والتقنية.

وتأتى الفوائد المتوقعة تحسين كفاءة استخدام المياه بنسبة كبيرة، وزيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تتراوح بين 20-30%، وتحسين دخل المزارعين وظروف معيشتهم، الحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.