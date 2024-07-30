رئيس وزراء كندا: انتخابات فرعية بدائرتين بمقاطعتي كيبيك ومانيتوبا فى سبتمبر

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أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو،الإثنين، عن إجراء انتخابات فرعية بدائرتين في مقاطعتي كيبيك ومانيتوبا في 16 سبتمبر المقبل.



وسيتم إجراء انتخابات في دائرة (لاسال-إيمارد-فردان) لشغل المقعد الكيبيكي الذي أصبح شاغرًا بتقاعد وزير مجلس الوزراء الليبرالي السابق ديفيد لاميتي.



وشغل لاميتي، وهو محام، منصب وزير العدل والنائب العام، وفاز بدائرة مونتريال بسهولة في ثلاث انتخابات متتالية منذ عام 2015، وتم إبعاده من مجلس الوزراء كجزء من التعديل الوزاري الضخم لترودو في الصيف الماضي، وهو ما وصفه لاميتي بأنه "مفاجأة".



وتتنافس مستشارة المدينة لورا بالستيني على الدائرة لصالح الليبراليين، بينما يرشح الحزب الديمقراطي الجديد أيضًا مستشارًا للمدينة، كريج سوفيه، وسيكون لويس فيليب سوفيه، الموظف السياسي السابق، مرشح الكتلة الكيبيكية، بينما رشح المحافظون رجل الأعمال لويس يالينتي، وفي الانتخابات الثلاثة الماضية، احتل مرشحو الكتلة عادة المركز الثاني والديمقراطيون الجدد المركز الثالث.



ويسيطر الليبراليون الحاكمون على كل منطقة انتخابية تقريبًا في جزيرة مونتريال، لكن استطلاعات الرأي العام تُظهر باستمرار أنهم يتخلفون عن المحافظين المعارضين بأرقام مزدوجة على المستوى الوطني.



وتقام الانتخابات الفرعية الثانية التي تم الدعوة إليها في (إلموود-ترانسكونا) بمقاطعة مانيتوبا لاختيار خليفة لنائب مانيتوبا السابق من الحزب الديمقراطي الجديد دانييل بلايكي، الذي ترك السياسة الفيدرالية للعمل مع حكومة الحزب الديمقراطي الجديد الإقليمية.



واحتفظ بلايكي بمنطقة وينيبيج منذ عام 2015، وتمكن بصعوبة من استعادة السيطرة للحزب الديمقراطي الجديد في ذلك العام في سباق ضد المحافظ الحالي لورانس تويت والذي جاء بأقل من 100 صوت، ووسع تقدمه في كل من الانتخابات التالية، ففاز بأكثر من 20 نقطة مئوية في الحملة الفيدرالية لعام 2021.