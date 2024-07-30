رئيس الوزراء: النقاش مع صندوق النقد حول تكتيك التنفيذ وما حدش بيملى علينا حاجة

نفى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وضع صندوق النقد الدولى شروطا على مصر قائلا: "الصندوق لا يملي شروطا على مصر.. الدولة تضع مستهدفات واضحة محدش بيملي عليا حاجة .. بنحط أسس البرنامج ولكن النقاش والجدل يكون حول تكتيكات التنفيذ".
أضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفى ولقاء مفتوح على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير:" إن الخلاف يكون في التوقيتات تفاديا للتداعيات".
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعرضت لفترة عصيبة وأزمات غير مسبوقة، معلقا بقوله: "عارف أن المواطن لسان حاله الفترة اللى فاتت كانت فترة عصيبة وأزمات غير مسبوقة، طيب هنخرج امتى من الأزمة دى ونشعر أن الأمور هدأت واستقرت والتضخم تراجع.. ورامين المشاكل اللى عندكم للمشاكل الخارجية".
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الفاتورة الشهرية لوزارة الكهرباء للحصول على الوقود الخاص لتشغيل محطات الكهرباء من وزارة البترول تتعدى 16 مليار جنيه، متسائلا: "طيب وزارة الكهرباء بتدفع كام؟.. بتدفع 4 مليار جنيه والباقى تتحمله الدولة".
أضاف مدبولى: "بنحاول تقليل الفجوة بين الرقمين والتحرك على مدى زمنى 4 سنوات على الأقل، ولكن ستظل شرائح متوسطى ومحدودى الدخل مدعومة.
أكد رئيس الحكومة أن هناك مشكلة كبيرة فى فاقد الشبكة الكهربائية نتيجة لطبيعة الشبكة والنقل والتوزيع، لكن لدينا فاقد تجارى نتيجة السرقات وهو ليس بالقليل".
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه تم استعراض ملف التأشيرات داخل المطارات المصرية باستفاضة لتقديم أفضل خدمة للمترددين على المطارات.
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن عام 2024 – 2025 ، سيكون عام التعافى للاقتصاد المصرى والعودة إلى التعافى الحقيقى قبل الأزمات الكبيرة".
ودعا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وسائل الإعلام إلى التوزان فى عرض وجهات النظر، مضيفا: "يجب أن يكون هناك توازن فى عرض وجهات النظر وإتاحة وجهة نظر الحكومة، مثل عرض التوجهات الأخرى ليتمكن المواطن من سماع كل الآراء".
أضاف مدبولى: نواجه كل يوم حجما هائلا من الأكاذيب والشائعات، وأصبح جزء من شغلنا كأجهزة الدولة نطلع علشان نرد على أكاذيب مدروسة وناس وراها، ولها تداعيات على المستوى المحلى أو الدولى".
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحمل الدولة دعم المواد البترولية 450 مليون جنيه يوميا، متسائلا: "هل عندي قدرة تحمل هذا الموضوع وإلى متى؟".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تظل قوة إقليمية بيتعمل حسابها وحساب تأثيراتها، معلقا بالقول: "«ماشين على حد السيف.. إزاى نحقق مصالحنا كدولة والاحتفاظ بقوة وريادة مصر فى المنطقة، والموضوع مش كلام تعبير أو إنشا.. مصر لها ثقل وتظل مصر قوة إقليمية بيتعمل حسابها وحساب تأثيراتها".
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عقد جلسة حوارية شهرية مع الإعلاميين والكتاب ورؤساء التحرير شهريا على الهواء للإجابة على الأسئلة بمنتهى الشفافية.