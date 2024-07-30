دورات تدريبية للسيدات على الحرف اليدوية لمضاعفة فرص العمل ضمن مبادرة إيد واحدة

كتب مدحت وهبة

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف للعمل الأهلى التنموى بدء تنفيذ دورات تدريبية جديدة بمركز استدامة للحرف اليدوية والتراثية بالفيوم تستهدف مضاعفة فرص العمل للسيدات القرويات المعيلات بقرى دار السلام والقرى المجاورة بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.



دورات تدريبية للسيدات على الحرف اليدوية



وقال هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذى لصناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي إن المؤسسة قد افتتحت مؤخرا توسعات وخطوط إنتاج جديدة بمركز استدامة للحرف اليدوية والتراثية بقرية يوسف الصديق بالفيوم بهدف مضاعفة فرص العمل التى يتيحها المركز بشكل مباشر للسيدات القرويات المعيلات وكذلك مضاعفة فرص العمل التى يتيحها المركز لأهالي القرية والقرى المجاورة بشكل غير مباشر وأن تنفيذ الدورات التدريبية بمركز استدامة بالفيوم ضمن مبادرة ايد واحدة يأتى فى إطار خطط المؤسسة للتوسع فى مجالات التمكين الاقتصادى للشرائح الأولى بالرعاية، وخاصة المرأة المعيلة بالقرى الأشد احتياجا وأن مركز استدامة بالفيوم واحد من سلسلة مراكز استدامة أنشأتها صناع الخير بعدد من القرى منها نزلة الشوبك بالبدرشين وقرى غرب أسوان بالنوبة بأسوان ومركز استدامة بالمنوفية ومركز استدامة بحنون بالغربية وتستهدف التوسع فى انشاء عدد كبير منها مستقبلا كل ذلك بهدف دعم تنمية وتمكين المرأة الريفية اقتصاديا واجتماعيا بتوفير دخل كريم لهن وفى نفس الوقت توطين صناعة الحرف التراثية والمنسوجات واحياء الحرف التراثية، والمنسوجات اليدوية ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين سبل المعيشة.



التدريب على فنون التطريز اليدوي والمشغولات الجلدية

وأوضح أن الدورات التدريبية التى انطلقت اليوم بمركز استدامة بالفيوم شملت التدريب على فنون الخياطة والتفصيل والتطريز اليدوى والمشغولات الجلدية الطبيعية والمكرمية والخوص والعرجون فضلا عن إدخال صناعة الكليم بجانب صناعة السجاد اليدوى.



صناعة السجاد اليدوي



وكانت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموى قد أعلنت أنها تشارك بشكل فاعل فى تنفيذ مبادرة التحالف الوطني للعمل الاهلى والتنموى "ايد واحده" لدعم الأسر الأولي بالرعاية بتقديم مساعدات غذائية لآلاف الأسر الأشد احتياجا بعدد من المحافظات المصرية فضلا عن مضاعفة استهداف تقديم حزم خدماتها الطبية ومواصلة جهودها في مجال التمكين الاقتصادى للمرأة الريفية المعيلة من خلال مراكز استدامة، وأن مشاركة صناع الخير فى مبادرة ايد واحدة تأتى فى إطار مشاركة المؤسسة المتواصلة والكبيرة فى تنفيذ كل مبادرات التحالف بلا استثناء.