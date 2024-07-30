خيار استراتيجى.. من هو جارى بيترز "الحصان الأسود" للديمقراطيين لنائب الرئيس؟

كتبت : نهال أبو السعود

تقود النقابات العمالية حملة لحث نائبة الرئيس كامالا هاريس على التفكير في السيناتور جاري بيترز وهو ديمقراطي من ميشيجان لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

وفقا لموقع أكسيوس، ينظر إلى ميشيجان على أنها ولاية ساحة معركة يجب على الديمقراطيين الفوز بها، والدعم القوي من النقابات يمكن أن يجعل بيترز خيار استراتيجي جذاب لهاريس.

وأبلغ مصدر ديمقراطي كبير أكسيوس أن زعماء العمال أجروا مناقشات مع حملة هاريس حول إدراج بيترز في عملية اختيار نائب الرئيس، وعلم الموقع من مصادر في الحزب الديمقراطي أن بيترز مهتم بالترشيح وكان يعمل على حشد الدعم.

رفع بيترز مكانته الوطنية من خلال قيادة لجنة الحملة الديمقراطية لمجلس الشيوخ، الذراع الانتخابية للديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بعد الفوز بمقعد تنافسي في مجلس الشيوخ في عام 2014 وكان الديمقراطي الوحيد غير الحالي الذي فاز في انتخابات مجلس الشيوخ في ذلك العام.

وقد يكون هناك ثغرة بحجم ميشيجان في قائمة الديمقراطيين من المرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس الآن بعد أن أخرجت الحاكمة جريتشن ويتمر نفسها فعليًا من السباق وسيكون تأمين الأصوات الانتخابية الخمسة عشر لولاية الغرب الأوسط جزءًا مهمًا من أي طريق إلى النصر لهاريس في نوفمبر.

قال أحد كبار المستشارين لبيترز لوكالة أكسيوس إن "نائبة الرئيس لديها العديد من الخيارات القوية في الترشح ونريد احترام عمليتها".

ووفقا للتقرير، تقلصت قائمة المرشحين لخوض الانتخابات مع كامالا هاريس، المفترض ترشحها للرئاسة الامريكية عن الحزب الديمقراطي، مع خروج حاكم ولاية نورث كارولينا، روي كوبر، وحاكمة ميشيجان، جريتشن ويتمر.

والمرشحون لمنصب نائب الرئيس يمكن أن يؤدوا دورا في إحداث توازن لفرص المرشح لمنصب الرئيس لجذب شريحة أوسع من الناخبين، وتدرس هاريس قائمة تضم في الغالب مرشحين من البيض الذكور