خلية أزمة تضم الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وكلاء ومستشاري وزيري البيئة والزراعة، وقد شهد اللواء "مرزوق" وبمشاركة الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية، المؤتمر الافتتاحي لخطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة صيف 2024 خلال موسم حصاد الارز، وذلك بحضور الدكتور عصام عامر وكيل اول وزارة البيئة، رئيس قطاع الفروع، والدكتور علاء عزوز وكيل اول وزارة الزراعة، رئيس قطاع الارشاد الزراعي، والدكتورة أميمة صوان مستشار وزيرة البيئة لجهاز المخلفات، والدكتور ماجد السيد وكيل وزارة البيئة بالدقهلية، والمهندس اسعد منادي وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، والدكتور عماد النجار مدير ادارة البيئة بديوان المحافظة، والمقدم ياسر المهدي رئيس الاطفاء بالحماية المدنية وممثلي نقابة الفلاحين ومتعهدى جمع قش الأرز، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء بالمحافظة وكافة الاجهزة المعنية.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد اللواء"مرزوق" أن مصر اتخذت اجراءات كبيرة خلال الاعوام الاخيرة خاصة مع حدوث التغيرات المناخية الشديدة وذلك من خلال مؤتمر COP واعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحفاظ علي البيئة، مشيرا ان محافظة الدقهلية تتخذ عده اجراءات في اطار خطة نوبات تلوث الهواء تتركز في إعداد خلية أزمة باشراف ومتابعة نائب محافظ الدقهلية، تضم كافة الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز وما ينتج عنها من تداعيات تلوث للبيئة بهدف التحرك السريع والفوري تجاه ما تتلاقاه غرفة عمليات المحافظة ( الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة) علي مدار الساعه من بلاغات بشأن حرق قش الارز لإتخاذ اللازم قانوناً.

واضاف اللواء"مرزوق" علي ضرورة تفعيل كافة الإجراءات التي سبق وأعدتها المحافظه كتدابير وقائية للحد ومنع إقدام المزارعين علي حرق قش الأرز وفي مقدمتها تفعيل دور المتعهدين السريع والفوري بمجرد حصاد الأرز من عدد 345 موقع محددين سلفا بنطاق المحافظة وذلك خلال الفترة من اول اغسطس حتي منتصف شهر نوفمبر.

كما أكد اللواء "مرزوق"علي ضرورة تفعيل جهود التوعية والارشاد الزراعي لكافة المزراعين علي مستوي المحافظة بعدم حرق قش الارز وبالإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين.

وأشار اللواء" مرزوق" إلى أن مصنع تدوير المخلفات الزراعية الذي يتم تنفيذه حاليا بقلابشو ببلقاس علي مساحة 30 فدانا يحقق اقصي استفادة اقتصادية للمزارعين والهدف الأسمى للحفاظ علي البيئة والقضاء نهائياً علي تلك الظاهرة.

وخلال المؤتمر وجه اللواء "مرزوق" لوكيل وزارة الزراعة ومدير عام البيئة بالمحافظة ومسئولي جهاز شئون البيئة بتكثيف اعمال المتابعة والمراقبة الميدانية للتصدي الفوري لاية مخالفات تتعلق بحرق قش الارز علي مستوي المحافظة بالتعاون والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

وأوضح اللواء"مرزوق"ان احد اهم عناصر التقييم رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء هو التصدي لموجات تلوث الهواء والتصدي لعمليات حرق قش الارز حفاظا علي البيئة.

وأكد محافظ الدقهلية علي ضرورة الاخلاص في العمل لهذه البلد من خلال الجهد والتعب والعرق لتحقيق التقدم والرقي لمصرنا الغالية مشيرا ان العمل الميداني هو انجح وسيلة للعمل التنفيذي.