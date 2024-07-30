ختام ندوات اليوم الثالث لمعسكر إعداد القادة بجامعة الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

استقبل الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم كمال والدكتور إبراهيم أحمد جاد الكريم أعضاء مركز الأزهر للفتوى الاليكترونيه، على هامش ختام ندوات اليوم الثالث لمعسكر إعداد القادة على مستوى كليات الجامعة، تحت شعار الحوار الوطني وتنمية وعي الشباب بقضايا المجتمع، والذي يقام في الفترة من 27/7/2024 وحتى 30/7/2024، وقام بمنحهما درع الجامعة تقديرًا لجهودهما، جاء ذلك بحضور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية، وأعضاء لجنة التحكيم والطلاب الحاضرين، وذلك اليوم الإثنين 29/7/2024 بالمكتبة المركزي.

حيث جاءت الندوة تحت عنوان "أسرة مستقرة تساوي مجتمع آمن" تناول د. إبراهيم كمال الحديث خلالها ضوابط الخطبة من الناحية الشرعية، موضحا ضرورة احترام حدود الطرف الآخر وعدم التعدي على حقوقه، وبيّن أسس اختيار شريك الحياه التي تتلخص في التحلي بالقيم والأخلاق الحميدة وتحمل المسؤولية والأهلية العقلية والقدرة على إقامة أسرة والإنفاق عليها بالطرق الشرعية.

وشرح الدكتور إبراهيم أحمد جاد الكريم أهمية الزواج في الإسلام بما يضمنه من غض للبصر وحصن للفرج وإنشاء الأسرة وإنجاب الأبناء، وأشار إلى أن الزواج في الإسلام إحدى الركائز الأساسية التي حث عليها القرآن الكريم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وشرح مقومات تكوين الأسرة وتتمثل في عقد النكاح الشرعي والزوج والزوجة والأبناء، وعقب انتهاء المحاضرة استمع المحاضران لتساؤلات الطلاب وقاما بالرد عليها.