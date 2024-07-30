حملات النظافة تستكمل جهودها برفع 370 طناً بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة أسوان، جهودها المكثفة لليوم الثالث على التوالى لاستكمال حملات النظافة العامة التى يتم تنظيمها بإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بكافة الأحياء والمناطق السكنية لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى للمواطنين المقيمين فيها.

وفى هذا الإطار، نجحت جهود هذه الحملات فى رفع 370 طن من كميات القمامة والمخلفات، وتم نقلها للمدافن العمومية حيث تم تنفيذ أعمال النظافة ورش المياه ورى الأشجار بنطاق حى المحمودية داخل مركز ومدينة أسوان.

وفى مركز ومدينة دراو ضمت الأعمال مناطق وسط المدينة وطريق القاهرة / أسوان الزراعى، ومناطق الخور والعمارات ونجع العرب والسوق والغابة ، وشارع البحر.

وفى مركز ومدينة نصر النوبة مدخل المدينة القبلى ومنطقة عمارات منخفضة التكاليف وشارع أبو بكر الصديق.

وفى مركز ومدينة كوم أمبو بنطاق حى غرب المدينة ، وشوارع المصنع والمصرف والقاهرة / أسوان الزراعى ، وفى مركز ومدينة إدفو بداية من منطقة طابا وحتى الشيخ عامر شمالاً.

وفى مدينة أبو سمبل السياحية شارع المطار / المعبد ، وفى مدينة كلابشة طريق القاهرة / أسوان الزراعى ، والشوارع الداخلية ، وفى مدينة الرديسية طريق القاهرة / أسوان الزراعى ، ومنطقة مدخل الرتاج ، والعمارات القبلية والدائرى ، ومدارس المليكية.

وفى مدينة البصيلية منطقة الشرفا ونجع السايح والزوايدية والشوارع الرئيسية والفرعية ، وفى مدينة السباعية بنطاق حى شرق المدينة.



إزالة الأتربة من الشوارع



رش الشوارع



رفع القمامة



رفع المخلفات



نظافة الشوارع