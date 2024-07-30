جيش الاحتلال يلغى جلسات الاستماع فى بيت ليد بعد أعمال الشغب

كتب محمد شعلان

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بأن جيش الاحتلال يقرر إلغاء جلسات الاستماع غير العاجلة أو الضرورية في بيت ليد بعد أعمال الشغب التي وقعت بقاعدة المحاكم العسكرية بالبلدة.

كما يُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.