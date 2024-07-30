جارديان: انخفاض الإنفاق الصيفي في بريطانيا بسبب الطقس السيئ

كتبت رباب فتحى

أظهرت الأرقام أن المستهلكين في المملكة المتحدة قلصوا إنفاقهم الصيفي وسط تأثير الطقس السيئ وأزمة تكلفة المعيشة، مما يسلط الضوء على التحدي الذي يواجه بنك إنجلترا قبل قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفي إشارة إلى ضعف الإنفاق الاستهلاكي خلال أشهر الصيف، تُظهر الأرقام الصادرة عن اتحاد التجزئة البريطاني (BRC) أن أسعار الملابس والأحذية انخفضت للشهر السابع على التوالي في يوليو مع استمرار ضعف الطلب.

وتُظهر أرقام منفصلة من بنك إنجلترا أن اقتراض بطاقات الائتمان انخفض أيضًا في يونيو حيث أدى سوء الأحوال الجوية في هذا الوقت من العام والمخاوف بشأن تكلفة المعيشة إلى ردع الأسر عن الإنفاق.

وجاءت الأرقام في الوقت الذي تتوقع فيه الأسواق المالية أن يكون قرار سعر الفائدة للبنك يوم الخميس على حافة السكين حيث يفكر صناع السياسات في خفض تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ جائحة كوفيد.

وبعد انخفاض التضخم الرئيسي إلى هدف الحكومة البالغ 2% لمدة شهرين متتاليين، يعتقد خبراء الاقتصاد في مؤسسة سيتى أن لجنة السياسة النقدية قد تصوت بفارق ضئيل على خفض أسعار الفائدة من المستوى الحالي البالغ 5.25%.

وقال البنك إن قراره سيعتمد على ما إذا كان نمو الأسعار في قطاع الخدمات في الاقتصاد يتباطأ، وما إذا كان سوق العمل في بريطانيا يتباطأ إلى مستويات تتفق مع إبقاء التضخم بالقرب من 2%.

وتعكس الأرقام شهية المستهلك الضعيفة مع امتناع الأسر عن الإنفاق، حيث أظهرت أن التضخم السنوي في أسعار المتاجر لم يتغير في يوليو عند 0.2%. وكان هذا أقل من متوسط المعدل لثلاثة أشهر البالغ 0.3%، وأدنى معدل منذ أكتوبر 2021.

واستمر انكماش أسعار السلع غير الغذائية، مما يعني انخفاض الأسعار مقارنة بالعام الماضي، عند 0.9%، وهو أبطأ قليلاً من 1% في يونيو، حيث خفض تجار التجزئة أسعارهم في محاولة لجذب المستهلكين المترددين.