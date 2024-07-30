تعرف على أوائل كلية الآداب والعلوم الإنسانية ونسبة النجاح لليسانس 87.66%

الإسماعيلية-صبرى غانم

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس خريجي كلية الآداب والعلوم الإنسانية للعام الأكاديمي 2023-2024، مؤكداً أن التخرج تتويجاً لسنوات من الجهد وانطلاقه نحو مستقبل مُشرق ومليء بالفرص في مسيرتكم المهنية.

وقال: "نحن في جامعة قناة السويس نفخر بكم، ونتمنى لكم مستقبلاً مشرقًا مليئًا بالإنجازات، ونطالبكم أن تسهموا بجهودكم في خدمة وطنكم ومجتمعكم".

جاء ذلك تعليقاً على إعلان نتيجة ليسانس كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس حيث بلغت النسبة العامة للنجاح

87.66%

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن النسبة العامة للنجاح للبرامج المميزة جاءت كالتالي:

91.45% ببرنامج المساحة ونظم المعلومات والاستشعار من البعد، و90.38% ببرنامج الترجمة الفورية باللغة الفرنسية، بينما جاءت النسبة العامة للنجاح ببرنامج الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 100%.

وأعلن الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية أسماء الطلاب الخمس الأوائل على الدفعة والتي جاءت كالتالي:

إياد وائل محمود عبد القادر برنامج الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية في المركز الأول، تليه رضوى عماد حمدي عبد الرحمن اللغات الشرقية لغة فارسية في المركز الثاني، وبالمركز الثالث جاءت أسماء محمد محمود شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها، أما المركز الرابع فجاء من نصيب فاطمة رمضان حسن برنامج الترجمة الفورية باللغة الفرنسية ، وبالمركز الخامس جاءت دعاء عيد فتحي شعبة اللغات الشرقية لغة فارسية.

وتابع الدكتور محمود المتولي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إعلان أسماء الطلاب من المركز السادس إلى العاشر والتي جاءت كالتالي:

بالمركز السادس آلاء سماحه محمد برنامج الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية ، في المركز السابع رنا محمد عبد الجابر شعبة اللغة العربية وآدابها ، بالمركز الثامن كنزي طارق محمد عفيفي برنامج الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية، بالمركز التاسع إيناس سالم فهمي شعبة اللغات الشرقية لغة تركية، أما المركز العاشر فجاء من نصيب حنين أحمد محمود برنامج الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية.