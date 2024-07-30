تأجيل سباق الترياثلون بأولمبياد باريس بسبب خطورة نهر السين الملوث

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، تأجيل سباق الترياتلون للرجال فى أولمبياد باريس لمدة يوم واحد حتى يوم الأربعاء بسبب تلوث المياه فى نهر السين، وذلك بعد عدم إمكانية إقامة دورتين تدريبيتين مؤخرًا، مما اضطر المنظمون أيضًا إلى إلغاء السباق المقرر إجراؤه اليوم الثلاثاء.

وقالت اللجنة المنظمة للأولمبياد والرابطة العالمية للترايثلون أن المياه لا تزال ملوثة للغاية، وفى بعض الأماكن على طول الطريق تم العثور على قيم أعلى من الحدود المقبولة، لذلك وجب تأجيل سباق الترياتلون للرجال من الثلاثاء إلى الأربعاء.

وكانت هناك مخاوف بشأن تنظيم المسابقات لعدة أيام، بسبب الأمطار يومى الجمعة والسبت، تلوثت مياه نهر باريس، وأظهرت العينات الميكروبيولوجية أنه تم تجاوز القيم الحدية، ولهذا السبب تم إلغاء الدورتين التدريبيتين المقررتين للرجال والنساء، وفى وقت مبكر من صباح الثلاثاء، أكدت المنظمة الدولية الشاملة للترايثلون أن المياه لم تصبح نظيفة بما فيه الكفاية كما هو مأمول.

يذكر أن عمدة باريس أن هيدالجو جعلت من نهر السين النقطة المحورية فى عرض باريس الأولمبي: حيث ستقام العديد من مسابقات السباحة فى النهر الذى يتدفق عبر وسط المدينة. أقيم حفل الافتتاح هناك يوم السبت، وفى السنوات الأخيرة، استثمرت الدولة الفرنسية نحو 1.4 مليار يورو فى تنظيف نهر السين.