انطلاق فعاليات سباق الهجن بالعلمين بمشاركة 1600 متسابق من كل المحافظات

العلمين - محمد حسين

انطلقت صباح اليوم فى مدينة العلمين فعاليات جديدة من سباقات الهجن على أرضية ميدان السباقات بقرية سيدي عبد الرحمن، حيث أعلن المستشار عيد حمدان المزيني، رئيس الاتحاد المصري للهجن، أن هذه الفعاليات تنظم بدعم من اتحاد الهجن الإماراتي.

وأوضح المستشار عيد حمدان، أن السباق سجل للمشاركة فيه هجانة من كافة المحافظات، حيث بلغ عدد الهجن المسجلة نحو 1600 هجن بدأت صباح اليوم أشواط المنافسات.

وأضاف الشيخ سلامة إبراهيم أبو الندا، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للهجن، أن السباق انطلق اليوم الثلاثاء ويستمر حتى الأربعاء بعدد 32 شوطاً. وقد خصصت الأشواط بحسب السن لكل جمل مشارك، حيث تتضمن الانطلاقة صباح اليوم 10 أشواط، ثم تتواصل في الفترة المسائية بعدد 9 أشواط، وتستكمل في اليوم الثاني بعدد 9 أشواط خلال الفترة الصباحية و4 أشواط خلال الفترة المسائية.

وتشرف لجنة فنية من الاتحاد الإماراتي للهجن على السباق بميدان سباقات الهجن بالعلمين، وبدأت الاستعدادات لانطلاقة السباق قبل أسبوع بعد إعلان الاتحاد المصري للهجن فتح باب المشاركة للهجانة.

واستقبل الميدان هجانة من محافظات شمال وجنوب سيناء، الإسماعيلية، الشرقية، السويس، مطروح، الوادي الجديد، الأقصر، المنيا، القاهرة، والجيزة.

رافق الهجانة في رحلة الوصول لميدان سباق الهجن بالعلمين ملاكها ومدربيها والقائمين على خدمتها، حيث نصب الجميع الخيام حول منطقة السباق وأخضعوا هجنهم المشاركة لتدريبات ورعاية غذائية وبيطرية استعداداً للتنافس.