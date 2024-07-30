انطلاق امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية ببنى سويف غدا

بنى سويف هانى فتحى

راجع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع وكيل وزارة التربية والتعليم، التجهيزات والاستعدادات النهائية اللازمة لعقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية للعام الدراسى 2023/2024،والتى ستنطلق غداً الأربعاء 31 يوليو الجاري وتختتم الثلاثاء المقبل 6أغسطس ، وذلك بإجمالي يزيد عن 19 ألف طالباً وطالبة موزعين على 116لجنة فرعية على مستوى مدارس المحافظة.

وكلف المحافظ باستمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن ومديرى ادارات التعليم بتوفير ‏سبل الراحة لأداء امتحانات الدور الثانى فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين وأسوة بما تم في امتحان الدور الأول من العام الحالي.

من جانبه أكد هاني عنتر وكيل الوزارة، أن المديرية أتمت استعداداتها لبدء أعمال ‏امتحان الدور الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، مشيراً إلى عقده عدة اجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، بقاعة المديرية، بحضور موجهي عموم المواد الدراسية ثم مع مديري الإدارات ورؤساء اللجان والمراقبين الأول لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب.

وأوضح وكيل الوزارة أن قطاع" أ" ويضم إدارات ( ناصر ، سمسطا ،ببا،اهناسيا ) ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية ويبلغ عدد الطلاب 10 آلاف و 45 طالبا وطالبة موزعين على 58 لجنة فرعية، وقطاع "ب " ويشمل إدارات ( الواسطى ، بني سويف ، الفشن ) ومقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بإجمالي طلاب 9 آلاف و773 طالبا وطالبة موزعين على58لجنة ،ليصل إجمالي طلاب القطاعين ما يزيد عن 19 ألف و818 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان أمام 116لجنة على مستوى المحافظة.

وخلال تلك الاجتماعات تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية سواء رؤساء المدن والقرى ومديرية الأمن والصحة والعمل على توفير سبل الراحة للطلاب من إضاءة جيدة وتأمين اللجان ، حيث تم تشكيل غرفة عمليات فرعية بالإدارات متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة منذ الصباح الباكر وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب.

وتم مراجعة آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابة لتأمين وصولها إلى لجنة النظام والمراقبة ، وتكليف رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية من إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس والتأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إقرار الموانع وكذلك كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان، بجانب حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين.