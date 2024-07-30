الهند: إيقاف قطار سريع إثر تهديد بوجود قنبلة

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أعلنت الشرطة الهندية إيقاف قطار سريع متجه من مدينة "جامو" إلى مدينة "جودبور" بولاية "راجستان" بشكل مفاجئ، وذلك في إحدى المحطات بمدينة "فيروزبور" في ولاية "البنجاب" وسط حالة من الذعر عقب تلقيها تهديدا بوجود قنبلة.

ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الثلاثاء، عن الشرطة قولها إنه تم إطلاق إنذار بعدما تلقت مكالمة تحذر من احتمال وجود عبوة ناسفة على متن القطار.. مشيرة إلى أنه تم التحرك على الفور وإيقاف القطار من أجل ضمان سلامة الركاب وأفراد الطاقم.

أشارت الشرطة إلى أنه تم إجلاء الركاب من القطار عقب إيقافه وفتح تحقيق.