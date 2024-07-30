المشدد 7 سنوات لسائق لاشتراكه فى الاستيلاء على سكر تموينى بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة المتهم " ه.ع.م" سائق، بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه متضامن مع متهمين آخرين، بمبلغ مالي خمسة ملايين وسبعمائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة وسبعون جنيها كلا فيما يخصه، لاتهامهم بالإخلاء بعقد والتزوير فى محررات رسمية وقلدا ختم أحدى الشركات.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10945 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من الأجهزة الرقابية ،بقيام المتهم ، بالاخلال بعقد وتزوير محررات رسمية للاستيلاء على أطنان من السكر التموينى.

كشفت التحقيقات، إلى قيام المتهم و" ه.ع.م" سائق بالاشتراك مع متهمين آخرين تمت محاكمتهم، واشترك بطريق المساعدة مع آخر حسن النية رئيس مجلس إدارة تعاونية للنقل والإخلال بالعقد وعدم إيصال الشحنتين رقمى 66,23 البالغ قدرهما مائة وأربعون طن سكر تموينى والتزوير فى المحررات الرسمية ،من السكر التموينى، والاستمارات والمحررات الرسمية الخاصة بها.

وتبين من التحقيقات، إلى قيام المتهم حال كونه سائق من المختصين بنقل الشحنات محل التحقيق، الاشتراك فى تزوير قسائم استلام منتج السكر والمنسوب صدوره للشركة، وقدرت من إدارة الدراسات والاحصاء، بشركة السكر بمبلغ خمسة ملايين وسبعمائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة وسبعون جنيها، وتولت النيابة التحقيق ,التى قررت إحالتة إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.