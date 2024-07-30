الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يتفقدان مهرجان العلمين الجديدة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مهرجان العلمين الجديدة.

واصطحب الرئيس السيسي الشيخ محمد بن زايد فى زيارة لمدينة العلمين الجديدة، وسط استقبال حافل من المواطنين للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد خلال جولتهما بمدينة العلمين الجديدة.

وحرص الرئيس السيسى على استقبال الشيخ محمد بن زايد، ضيف مصر، خلال تواجده بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشهد العلاقات المصرية - الإماراتية توافقًا فى مختلف الملفات، إلى جانب حرص الزعيمين الدائم على التواصل بشأن مختلف الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع الفيديو والصور عبر منصاتهم المختلفة، مشيدين بالأجواء الإيجابية للعلاقات المصرية الإماراتية بوجه عام، والعلاقات الأخوية بين الزعيمين.