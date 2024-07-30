الجمعية العمومية العادية لنادى كفر الشيخ 20 سبتمبر المقبل

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن نادي كفر الشيخ الرياضي انعقاد الجمعية العمومية العادية بمقر النادي يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024، كما أعلن عن فتح باب الترشح للعضوية لاستكمال الأماكن الشاغرة غداً الأربعاء.

ووفقاً لبيان صادر عن النادي، فإنّه سيتم فتح باب الترشح للعضوية لاستكمال الأماكن الشاغرة غداً الأربعاء 31 يوليو 2024، ولمدة أسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، ويغلق باب الترشح يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024، على أنّ يُمنع تسديد اشتراكات العضوية من 5 سبتمبر 2024.

وبعد انعقاد الجمعية العمومية العادية بمقر نادي كفر الشيخ الرياضي سيتم مناقشة جدول الأعمال أولاً: التصديق على محضر الجلسة السابقة، ثانياً: النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وخطة العمل للسنة المقبلة، ثالثاً: تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، رابعاً: انتخاب وشغل الأماكن الشاعرة خامساً: تحديد رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي، سادساً: النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية في الموعد القانوني، سابعاً: اعتماد اللائحة الداخلية والموضوعات الأخرى الواردة بجدول الأعمال، وثامناً: يكتمل النصاب القانوني بحضور (1000) عضو ممن لهم حق الحضور ويبدأ التسديد من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً ببطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى بطاقة العضوية للنادي وباقي التفاصيل بمقر النادي.