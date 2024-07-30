الثانية على الثانوية الأزهرية أدبى: مكالمة الشيخ الطيب أبكتنى من الفرحة.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

قالت الطالبة مريم ماهر، الحاصلة على المركز الثاني في الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية والمقيمة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، والحاصلة على مجموع 97.62% بالقسم الأدبي، إن مكالمة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أدخلت البهجة والفرحة والسعادة علي قلبها وكل أفراد الأسرة.

وأوضحت مريم ماهر، أن فرحتها بوجود اسمها ضمن قائمة الأوائل جعلها فرحتها كبيرة جدا، قائلة: "فرحتي متتوصفش بمكالمة الإمام وأول معرفته وأنا بكلمه، بكيت أنا ووالدتي من الفؤحة، وكنت واثقة في الله إني هكون من الأوائل وتعبت كتير لدرجة إني كنت باخذ دروس خاصة في كل المواد ولم أؤخر أي دروس وكنت بذاكر أول بأول".

وأضافت، أن أمنيتها دخول كلية لغات وترجمة قسم اللغة الألمانية والمساعدة في نشر الدعوة الإسلامية باللغات، موجهة الشكر لأسرتها وأشقائها ومدرسيها.

وكان قد أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الثلاثاء، عددًا من الاتصالات الهاتفية ‏بأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2023م، هنأهم خلالها بنجاحهم وتفوقهم في هذه ‏المرحلة المهمة من مسيرتهم التعليمية، مؤكدًا فضيلته تقديره وفخره بهؤلاء الطلاب على ما بذلوه من جهد ‏ومشقة خلال مسيرتهم، وخلال هذا العام الدراسي؛ حتى يصلوا إلى هذا الوقت الذين يكافئهم الله فيه على ‏جدهم واجتهادهم بتحقيق المراكز الأولى في شهادة علمية شديدة التنافس بين طلابنا المتميزين.‏

كما هنَّأ أولياء أمور الطلاب الأوائل، وأعرب عن شكره وتقديره لهم على ما بذلوه من جهود لتحفيز ‏أبنائهم ومساعدتهم على التفوق والتميز بين زملائهم، وتوفير البيئة الملائمة للمذاكرة والاجتهاد، متمنيًا للطلاب ‏مزيدًا من التفوق في المراحل الجامعية، وأن يكونوا دائمًا قدوة لزملائهم وفي مجتمعاتهم، وأن ينشروا العلم ‏وثقافة التفوق والاجتهاد في المجتمع، حتى نحظى بجيل من الشباب الطموح المجتهد الآخذ بأسباب التقدم ‏والنجاح.