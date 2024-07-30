الثانى على الثانوية الأزهرية مكفوفين: هدفى كان إسعاد أسرتى وبابا كان بيلغى شغله عشان يذاكر معايا

كتبت - مرام محمد

فرحة كبيرة غمرت أسرة حمزة شريف خلف الله علي، الطالب بمعهد الشيخ زايد النموذجي بمحافظة الجيزة، وذلك بعد حصده المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية (من ذوى البصائر)، بمجموع 578 بنسبة 91.75%.

وعبر حمزة لـ"اليوم السابع" عن سعادته البالغة لتفوقه وتتويجه ضمن أوائل الجمهورية، قائلًا: "أجمل شعور إن الواحد يفرح أهله، دا كان هدفي من أول السنة الدراسية، اجتهدت ونجحت بدعم وتشجيع أسرتي والحمد لله ربنا أكرمني بإعلان تفوقي اليوم".

وأضاف حمزة أن سر تفوقه علاقته بربه ومواظبته على الصلاة وتنظيمه للوقت ومذاكرة دروسه أولًا بأول، ففى بداية العام الدراسي كان يذاكر خمس ساعات يوميًا، ومع مرور الوقت وقرب موعد الامتحانات ضاعف عدد ساعات المذاكرة، وكان يقسم وقته لمذاكرة كل المواد الدراسية بانتظام: "علاقتي بربنا هي سر تفوقى ودعم أسرتي وتوجيهاتهم الدائمة كانت سبب نجاحي".

وأشار إلى أن والده ووالدته وفرا له سبل الراحة والأجواء المناسبة للمذاكرة والاستعداد الجيد للامتحانات، وكانا يساعدانه في مذاكرة الدروس، إذ كانت والدته تقرأ الدروس ووالده يشرحها له وهذا ساعده كثيرًا على التفوق والنجاح: "بابا كان بيلغي شغله عشان يذاكر معايا".

وأكد حمزة أن مثله الأعلى والده وحلمه أن يستكمل دراسته في العلوم الشرعية ويواصل تفوقه ونجاحه ويكون سببًا في إسعاد أسرته، مشيرًا إلى أنه يهدى نجاحه لوالديه وأهالى غزة.

ومن جانبه، عبر والد حمزة عن سعادته وفخره بابنه، مؤكدًا أن فرحته بنجله لا توصف، وأن الله كلل مجهوده بالنجاح وأدخل الفرحة على قلوبهم، خاصة بعد مكالمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والذي قدم له التهنئة بنجاح وتفوق حمزة.

وأشار إلى أن حمزة دومًا من المتفوقين والأوائل على مستوى المعهد، وحريص على التفوق والنجاح وحصد أعلى الدرجات، ويكرس وقته كله للمذاكرة، موضحًا أن تحصيله الدراسي كله كان عن طريق السمع، معتمدًا على شرح المدرسين وحصص الشرح على يوتيوب، بالإضافة إلى شرح والدته.