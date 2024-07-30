البرازيل تعتزم إطلاق خطة وطنية لتطوير الذكاء الاصطناعى

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تعتزم الحكومة البرازيلية إطلاق خطة وطنية من أجل تطوير الذكاء الاصطناعي، وذكر تليفزيون "بريكس" الاثنين أنه من المقرر أن يتم نشر نص الوثيقة ذات الصلة خلال افتتاح المؤتمر الوطني الخامس للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرا إلى أن المجلس الوطني البرازيلي للتطوير العلمي والتكنولوجي قد أعد خطة تطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.

وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد دعا في مارس الماضي إلى تقديم مقترحات لوضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي.

وكان فريق عمل قد عكف على مدار الأربعة أشهر الماضية على صياغة تلك الوثيقة، التي شارك في إعدادها وكالات حكومية فيدرالية ومنظمات تكنولوجية ومؤسسات عامة وخاصة.

يشار إلى أن تليفزيون "بريكس" هو قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، فضلا عن الدول التي انضمت حديثا وتشمل مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.