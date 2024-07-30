الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية: تقديم سبل الدعم للنهوض بالمنظومة

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، التابع لمجلس الوزراء، تقديم كافة التسهيلات وسبل الدعم لمستشفيات القطاع الخاص، وشركات الأدوية، ومراكز البحوث الإكلينيكية، بما يساهم فى تكامل القطاعين الحكومى والخاص للنهوض بمنظومة البحوث الطبية الاكلينيكية فى مصر.

جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعا عقده بحضور الدكتور تامر حفناوى امين عام المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وعدد من ممثلى المستشفيات الخاصة ومراكز الابحاث الاكلينيكية.

واوضح " وديع" أن الاجتماع تناول استعراض آليات التسجيل وفقًا لقانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية الصادر بقرار رقم 214 لسنة 2020، كما تم استعراض اشتراطات التسجيل ومهام الجهات البحثية واللجان المؤسسية، ومهام واختصاصات المجلس.

واشار "وديع" إلى أن الاجتماع تناول أيضًا أهمية مشاركة القطاع الخاص فى البحث العلمى وحرص المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية على النهوض بالبحث العلمى فى مصر مع المحافظة على حقوق المبحوثين ومساعدة الباحثين.

ومن جانبهم أبدى الحضور حرصهم الشديد على المشاركة والتعاون فى منظومة البحث العلمى والالتزام بقانون تنظيم البحوث، وفقًا لآليات المجلس، مؤكدين على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح لضمان تنفيذ الأبحاث الطبية بشكل أخلاقى ومهنى يضمن سلامة وحقوق المشاركين فى البحوث.