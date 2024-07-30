الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من ضربات الشمس فى 31 محافظة

أ ش أ

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، المواطنين من استمرار الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في بعض المناطق.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الثلاثاء، أن هيئة الأرصاد ووزارة البيئة اليابانية أصدرتا تحذيرات للمواطنين من مغبة التعرض لأشعة الشمس؛ ما قد يؤدي للإصابة بضربات الشمس، في 31 محافظة من منطقة "كانتو- كوشين" بما في ذلك العاصمة "طوكيو" إلى منطقة "كيوشو".

ودعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى تجنب التواجد خارج المنازل وناشدتهم باستخدام مكيفات الهواء وشرب كميات كافية من الماء، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية اليوم في مدينتي "هاماماتسو" و"كوشي".