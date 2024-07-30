استمرار إتاحة التسجيل لاختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكترونى

محمد صبحى

يواصل مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، اليوم الثلاثاء، إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى أمام طلاب الثانوية العامة للتسجيل والتقدم لحجز اختبارات القدرات وذلك بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز الاختبارات المؤهلة لذلك.

وينشر "اليوم السابع" رابط موقع التنسيق الإلكترونى للتقدم لحجز اداء اختبارات القدرات من خلال الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application

وكان مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، أعلن أمس الإثنين، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات، بلغ 25 ألف طالب وطالبة للالتحاق بـ العام الجامعى الجديد 2024/2025.

ويستمر موقع التنسيق الإلكترونى https://tansik.digital.gov.eg فى استقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024، لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء يوم الخميس الموافق 8/8/2024، علمًا بأن الموقع سيكون مُتاحًا أمام الطلاب على مدار الـ24 ساعة.

يذكر أن الكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعى 2024/2025، تشمل الآتي:

• كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بنى سويف - طنطا).

• كليات التربية الرياضية (بنين وبنات).

• كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك (جامعة حلوان).

• كلية التربية الفنية (جامعة المنيا).

• كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):

☆ أولًا.. الفنون بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادى - المنصورة - أسيوط - الأقصر).

☆ ثانيًا.. الفنون الجميلة عمارة بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - المنصورة - أسيوط).