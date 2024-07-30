اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 يوليو 2024 01:31 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

استمرار إتاحة التسجيل لاختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكترونى

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 01:00 ص
استمرار إتاحة التسجيل لاختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكترونى اختبارات القدرات - أرشيفية
محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، اليوم الثلاثاء، إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى أمام طلاب الثانوية العامة للتسجيل والتقدم لحجز اختبارات القدرات وذلك بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز الاختبارات المؤهلة لذلك.

وينشر "اليوم السابع" رابط موقع التنسيق الإلكترونى للتقدم لحجز اداء اختبارات القدرات من خلال الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application

وكان مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، أعلن أمس الإثنين، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات، بلغ 25 ألف طالب وطالبة للالتحاق بـ العام الجامعى الجديد 2024/2025.

ويستمر موقع التنسيق الإلكترونى https://tansik.digital.gov.eg فى استقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024، لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء يوم الخميس الموافق 8/8/2024، علمًا بأن الموقع سيكون مُتاحًا أمام الطلاب على مدار الـ24 ساعة.

يذكر أن الكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعى 2024/2025، تشمل الآتي:

• كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بنى سويف - طنطا).

• كليات التربية الرياضية (بنين وبنات).

• كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك (جامعة حلوان).

• كلية التربية الفنية (جامعة المنيا).

• كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):

☆ أولًا.. الفنون بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادى - المنصورة - أسيوط - الأقصر).

☆ ثانيًا.. الفنون الجميلة عمارة بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - المنصورة - أسيوط).







اختبارات القدرات

موقع التنسيق

رابط موقع التنسيق

تنسيق الجامعات 2024

اختبارات القدرات 2024

اختبار القدرات

تسجيل اختبارات القدرات

موقع اختبارات القدرات

قدرات

تقديم اختبارات القدرات

اختبار القدرات 2024

اختبارات القدرات تربية رياضية

اختبارات القدرات للكليات

موقع تسجيل اختبارات القدرات

تسجيل اختبار القدرات

امتحان القدرات 2024

مواعيد اختبارات القدرات

اختبارات القدرات جامعة الازهر

اختبارات القدرات فنون تطبيقية

موعد اختبارات كلية التربية الرياضية 2024

حجز اختبارات القدرات

التنسيق

التنسيق 2024

التنسيق الالكتروني

مكتب التنسيق

موقع التنسيق الالكتروني

القدرات

نتيجة التنسيق

اختبار القدرات فنون جميلة

موعد اختبار قدرات فنون جميله

نتيجة اختبار القدرات




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة