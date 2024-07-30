ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية فى الهند إلى 83 شخصا

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أعلنت السلطات الهندية اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على مقاطعة "واياند" بولاية "كيرلا"، إلى 83 قتيلا بالإضافة إلى 116 مصابا.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن حكومة ولاية "كيرلا" أعلنت الحداد اليوم وغدا في أعقاب الانهيارات، وتنكيس الأعلام، بالإضافة إلى تعليق كافة الاحتفالات الرسمية خلال هذين اليومين.

وكانت وحدتا إنقاذ تابعتان للجيش الهندي بالإضافة إلى 40 جنديا قد انتشروا في وقت سابق اليوم في منطقة الكارثة بمقاطعة "واياناد" للمشاركة في جهود الإنقاذ.

وكان رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" قد أعرب عن انزعاجه الشديد جراء الحادث ودعمه لعائلات القتلى والمصابين، كما أكد لرئيس وزراء الولاية أنه سيتم إرسال كل الدعم الذي تحتاجه السلطات هناك للتعامل مع الكارثة بالإضافة إلى صرف تعويضات للمتضررين.