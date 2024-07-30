ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار "جايمى" فى الفلبين إلى 39 شخصا

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أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية الناجمة عن الإعصار "جايمي" الذي ضرب بعض المناطق في البلاد، إلى 39 شخصا.

وذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن 4.8 مليون شخص تضرروا جراء الآثار الناجمة عن الإعصار المعروف محليا باسم "كارينا"، كما لا يزال أكثر من 100 ألف شخص يقيمون في 557 مركز إيواء.

وأشارت القناة إلى أن الحكومة الفلبينية قدمت مساعدات مالية تقدر قيمتها بأكثر من 300 مليون بيسو فلبيني لنحو مليون أسرة متضررة.

وكانت السلطات الفلبينية قد أعلنت حالة الكوارث بسبب الإعصار "جايمي" في العاصمة "مانيلا"، وخمس مقاطعات في البلاد، هي: "أورينتال مندورو" و"باتانجاس" و"كافيت" و"باتان" بالإضافة إلى "بولاكان"، وهذا الإعلان من شأنه تسهيل الإفراج الفوري عن أموال الطوارئ وتثبيت أسعار السلع الأساسية.