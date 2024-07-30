اتحاد الغرف السياحية: نسبة الإشغال فى فنادق العلمين تصل إلى 100%

كتب سمير حسنى

قال حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب الإشغال في فنادق مدينة العلمين تصل إلى 100% حتى آخر شهر 8، مؤكدا على الإقبال الضخم من الزوار سواء المصريين أو السياح من العرب والأجانب من مختلف الجنسيات.

أضاف «هزاع»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهبة حسين، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن ثقافة مهرجان العلمين قريبة بصورة أكبر للعرب سواء من ناحية الغناء أو الحفلات أو المسرح، مشيرا إلى أن مدينة العلمين مجهزة على أعلى مستوى ويتوافر بها كل الإمكانيات والخدمات والبنية التحيتة فضلا عن الطرق والمواصلات التي يحتاجها المواطن.

وتابع، أن مهرجان العلمين الجديدة وجهة سياحية عالمية تدعم الترويج السياحي لمصر، مشيرا إلى أن مطاري العلمين وبرج العرب بالإسكندرية ساهم في زيادة أعداد السياح وزوار مدينة العلمين، إذ يدعم الطيران الشارتر من الدول العربية والأوربية بأسعار أفضل من ناحية التكلفة، لافتا إلى أن الطيران الشارتر القادم من أوروبا يستغرق حوالي 5 ساعات كحد أقصى بينما من الدول العربية ساعتين فقط.