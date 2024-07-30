إزالة مكمورة فحم بمساحة 500 متر لمخالفتها الاشتراطات البيئية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة باستمرار تكثيف حملات المرور الميداني على المكامير العشوائية بنطاق المحافظة.

مشددة على إتخاذ الإجراءات الإحترازية للسيطرة الكاملة على مصادر تلوث الهواء ومجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وفى هذا السياق أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده برئاسة اللواء محسن الجندي مكمورة فحم على مساحة 500 متر بغرب الرياح الناصري بقرية البريجات بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، وذلك لمخالفة الإشتراطات البيئية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم المشروعات صديقة البيئة والتى تعمل على تقليل مسببات التلوث ومنها مكامير الفحم النباتية المطورة، وإزالة مكامير الفحم العشوائية الغير مطورة بنطاق المحافظة.