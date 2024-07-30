أزهر سوهاج يعلن استلام معهد العمايدة اللإبتدائى الأزهرى بالمنشاة.. صور

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، عن إستلام معهد العمايده الإبتدائى الأزهرى وذلك عقب إستلام اللجنة حيث راجعت المواصفات الفنية والمعايير الإنشائية المتبعة، بحضور الشيخ علاء السعداوي، مدير إدارة المنشأت الأزهرية.
وبدأت أعمال الإنشاء بمعهد العمايده الإبتدائى التابع لإدارة المنشاة الأزهرية تحت إشراف الإدارة الهندسية بالمنطقة برئاسة المهندس وائل السيد محمد، مدير الإدارة الهندسية، والمهندس أحمد عمر حامد، المهندس المشرف، على أبو الحسن حسن، فني المنطقة.
وأشار مدير الإدارة الهندسية بمنطقة سوهاج الأزهرية إلى أن أعمال الإنشاءات استغرقت 6 أشهر، مضيفا أن المعهد يتكون من دور أرضي إضافة إلى 3 أدوار علوية، وإحتوائه على عدد 11 فصلًا دراسيًّا ومعمل علوم وحجرة تحضير ومكتبة ومعمل حاسب آلي وحجرات إدارية، موضحًا أنه تم مراعاة احتياجات ذوي الهمم في توفير التجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
المعهد من الخارج
حجرة دراسية
حجرة التطوير بالمعهد
حمامات المعهد من الداخل
دورات المياه بالمعهد
سلم المعهد من الداخل
طرقات المعهد
طوابق المعهد
فصل دراسى
مبنى المعهد من الخارج
وحدة الإطفاء بالمعهد