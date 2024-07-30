أزهر سوهاج يعلن استلام معهد العمايدة اللإبتدائى الأزهرى بالمنشاة.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج ‏الأزهرية، عن إستلام معهد العمايده الإبتدائى الأزهرى وذلك عقب إستلام اللجنة حيث راجعت المواصفات الفنية والمعايير الإنشائية المتبعة، بحضور الشيخ علاء السعداوي، مدير إدارة المنشأت الأزهرية.‏

وبدأت أعمال الإنشاء بمعهد العمايده الإبتدائى التابع لإدارة المنشاة الأزهرية تحت إشراف الإدارة الهندسية ‏بالمنطقة برئاسة المهندس وائل السيد محمد، مدير الإدارة الهندسية، والمهندس أحمد عمر حامد، المهندس ‏المشرف، على أبو الحسن حسن، فني المنطقة.

وأشار مدير الإدارة الهندسية بمنطقة سوهاج الأزهرية إلى أن أعمال الإنشاءات استغرقت 6 أشهر، مضيفا ‏أن المعهد يتكون من دور أرضي إضافة إلى 3 أدوار علوية، وإحتوائه على عدد 11 فصلًا دراسيًّا ومعمل ‏علوم وحجرة تحضير ومكتبة ومعمل حاسب آلي وحجرات إدارية، موضحًا أنه تم مراعاة احتياجات ذوي ‏الهمم في توفير التجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة.‏



المعهد من الخارج



حجرة دراسية



حجرة التطوير بالمعهد



حمامات المعهد من الداخل



دورات المياه بالمعهد



سلم المعهد من الداخل



طرقات المعهد



طوابق المعهد



فصل دراسى



مبنى المعهد من الخارج