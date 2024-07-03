19 سيدة.. المرأة تزين الحكومة الجديدة وحركة المحافظين.. إنفوجراف

اهتمت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة بجعل المرأة فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة وإعطائها الحق في المشاركة الفاعلة في كافة نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتعزيز دورها في تقلد أهم الوظائف وأرفع المناصب القيادية؛ لتحظى بالمكانة اللائقة التي تستحقها.

أسفر تشكيل الحكومة الجديدة وحركة المحافظين 2024 عن وصول 4 سيدات لمنصب الوزير، و5 سيدات لمنصب نائب الوزير، وسيدة لمنصب المحافظ، و9 سيدات لمنصب نائب المحافظ، وذلك بما يضمن وصولها لمواقع اتخاذ القرار بالدولة وضمان مشاركتها بفاعلية في كافة المجالات ودافعًا قويًا للقيام بدورها واستمرارها في العطاء لأبنائها ووطنها.

وفي هذا الإنفوجراف نستعرض دور المرأة في الحكومة الجديدة وحركة المحافظين.



4 وزيرات:

مايا مرسى وزيرا للتضامن الاجتماعي

رانيا المشاط وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى

ياسمين فؤاد وزيرة للبيئة

منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية



5 سيدات فى منصب نائب الوزير:

يمنى فريد البحار نائبًا لوزير السياحة

عبلة الألفى نائبًا لوزير الصحة

مارجريت صاروفيم نائبًا لوزير التضامن

صباح مشالى نائبًا لوزير الكهرباء

غادة مصطفى لبيب نائبًا لوزير الاتصالات



*المرأة محافظ

جاكلين عازر محافظا للبحيرة

*9 نائبات للمحافظين

*منى رضا البطراوى نائبا لمحافظ القاهرة

أميرة صلاح عبد الحكيم نائبا لمحافظ الإسكندرية

هند محمد عبد الحليم نائبا لمحافظ الجيزة

إيمان عمر ريان نائبا لمحافظ القليوبية

شيماء محمد الصديق نائبا لمحافظ دمياط

لبنى عبد العزيز حبيب السيد نائبا لمحافظ الشرقية

ماجدة حنا بباوى نائبا لمحافظ البحر الأحمر

إيناس سمير حافظ نائبا لمحافظ جنوب سيناء

حنان مجدى نور الدين نائبا لمحافظ الوادى الجديد