وسائل إعلام: هانتر بايدن حضر اجتماعات والده الأخيرة فى البيت الأبيض

وكالات

أفادت قناة "إن بي سي" نقلا عن مصادر مطلعة بأن نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن حضر اجتماعات والده مع المسؤولين في البيت الأبيض منذ عودة الرئيس جو بايدن من كامب ديفيد يوم الاثنين.

وأشارت المصادر إلى أن نجل الرئيس كان يتحدث مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض كذلك.

وحسب أحد المصادر، فإن هانتر بايدن يقدم مشورة لوالده منذ تجمع عائلة بايدن في كامب ديفيد العطلة الأسبوعية الأخيرة في أعقاب مناظرة جو بايدن مع منافسه المحتمل في الانتخابات دونالد ترامب.

وأشار المصدر إلى أن هانتر بايدن شارك في بعض الاجتماعات والاتصالات الهاتفية التي أجراها الرئيس بايدن مع مستشاريه في الفترة الأخيرة.

وذكر مصدر آخر أن حضور هانتر بايدن للاجتماعات أثار استغرابا من قبل بعض كبار المسؤولين في البيت الأبيض.

ولفتت المصادر إلى أن هانتر بايدن كثيرا ما يكون موجودا في البيت الأبيض ويحضر مختلف الفعاليات هناك، ولكن من غير المعتاد بالنسبة له أن يحضر الاجتماعات التي يجريها بايدن الأب مع المستشارين والمسؤولين.

ويأتي ذلك على خلفية الأداء الضعيف للرئيس بايدن في المناظرة، الذي أثار حالة من الذعر والفوضى في معسكر الديمقراطيين، حيث أطلق البعض الدعوات للرئيس بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي، فيما أعلن بايدن عزمه مواصلة الحملة الانتخابية.

وتشير قناة "إن بي سي" إلى أن هانتر بايدن من بين الأشخاص الذين يشجعون جو بايدن على البقاء في السباق الرئاسي.