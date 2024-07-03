وزارة الصحة تكشف جهود مبادرة الرئاسة لصحة الأم والجنين.. انفوجراف

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين منذ انطلاقها وحتى اليوم.

1- تم فحص فحص 2 مليون و700 ألف سيدة

2- المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين

3- الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «B» وفيروس نقص المناعة البشري وبكتيريا الزهري للسيدات الحوامل

4- توفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان

5- فرق المبادرة تقوم بمتابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يوما بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود

6- المبادرة تضمن سرية التحاليل ودقة النتائج باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية