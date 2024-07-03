ننشر السيرة الذاتية لوزير الدفاع الجديد الفريق أول عبد المجيد صقر

كتب زكى القاضى

أدى الفريق أول عبد المجيد صقر ، اليمين الدستورية كقائد عام للقوات المسلحة ووزير للدفاع والإنتاج الحربى، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس السيسي، وفى هذا الصدد نتعرف على سيرته الذاتية فى النقاط التالية..

الإسم : عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر

السلاح : المدفعية

الرتبة : فريق أول

تاريخ الميلاد : 27/6/1955

تخرج من الكلية الحربية عام 1977

الدفعة 69 حربية

التأهيل العسكرى:

بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية .

حاصل على جميع الفرق الحتمية لسلاح المدفعية .

حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان .

حاصل على زمالة كلية الحرب العليا من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية .

الوظائف الرئيسية التي شغلها وزير الدفاع الجديد:

تدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مديراً لمعهد المدفعية ،

ثم نائباً لمدير إدارة التجنيد والتعبئة ، ثم مدير إدارة شئون العاملين المدنيين بالقوات المسلحة ،

ونائب مدير الكلية الحربية ، ومدير كلية القادة والأركان ، ثم مديراً لإدارة الشرطة العسكرية ،

ثم مساعداً لوزير الدفاع ثم عين محافظاً للسويس عام 2018 .

الأنواط والنياشين الحاصل عليها وزير الدفاع الجديد:

حصل على عدد من الأنواط والميداليات منها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية ، ونوط التدريب من الطبقة الأولى ، نوط 25 ابريل 1982 ، ونوط الخدمة الممتازة ، نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى ، وميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر ، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ، وميدالية اليوبيل الذهبى للثورة ، وميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء ،

وميدالية 25 يناير وميدالية 30 يونيو.