موازنة 24/25: تخصيص 369.7 مليار جنيه للدعم و 197.8 للمزايا الاجتماعية

كتبت نورا فخرى

خصصت الحكومة للدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بموازنة السنة المالية الجديدة 2024/2025 التي تبدأ اليوم الأثنين في ضوء قانون الماليه الموحد الصادر برقم 6 لسنة 2022، نحو 635 مليار و942 مليون جنيه.

ويقضي قانون المالية العامة الموحد الصادر برقم 6 لسنه 2022 برقم حدد موعد ونهاية السنة المالية، والذي يقضي بأن السنة المـالية، هي سنة ميلادية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام.

وفي هذا الصدد، نستعرض تفاصيل الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية علي النحو الاتي :

1- تبلغ مخصصات الدعم نحو 369 مليار و 775 مليون جنيه.

2- تبلغ مخصصات المنح نحو 21 مليار و 566 مليون جنيه.

3- تبلغ مخصصات المزايا الإجتماعية 197 مليار و 855 مليون جنيه.

4- تبلغ مخصصات الدعم والمنح الإجمالية والاحتياطات العامة نحو 46 مليار و 745 مليون جنيه.

جدير بالذكر، أن أرقام الموازنة الجديدة تأتي ترجمة لأولويات العمل الوطني خلال الفترة القادمة واتساقا مع إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي، جنبا إلي جانب تخفيف الآثار التضخمية التي عاني منها المواطن الفتره الماضية من خلال تحسين مستوي معيشته وتخفيف الاعباء عن كاهلهم بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية وزيادة الانفاق علي قطاعي الصحة والتعليم.