اليوم السابع
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من هو عادل سعيد إبراهيم النجار محافظ الجيزة الجديد؟

الأربعاء، 03 يوليو 2024 09:40 ص
من هو عادل سعيد إبراهيم النجار محافظ الجيزة الجديد؟ المهندس عادل النجار
كتبت – مرام محمد

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 بعد نشر التشكيلة الكاملة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة وحركة المحافظين الجديدة، وتأكيدات اختيار عادل سعيد إبراهيم النجار محافظا للجيزة، ننشر كافة المعلومات المتاحة عن محافظ الجيزة الجديد.

وعمل المهندس عادل النجار رئيسًا لجهاز تنمية مدينة بني سويف، ورئيسًا لجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ورئيسًا لجهاز تنمية العاشر من رمضان، ورئيسًا لجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وأخيرًا عمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وتستعد الحكومة الجديدة لـحلف اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد الاستعانة بالعديد من الكوادر والشخصيات الوطنية من الخبرات الدولية لتولي الحقائب الوزارية.

 







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