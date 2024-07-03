مالك كيان تعليمى وهمى بالإسكندرية: أوهمت الطلاب بشهادات للعمل بشركات كبرى

كتب سليم على

أدلى شخص باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في الإسكندرية، تفيد قيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية، واتخاذه من الكيان مقرًا لممارسة نشاطه فى النصب والاحتيال على الطلاب راغبى الحصول على شهادات دراسية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم إدار كيان وهمي يقوم من خلاله بمنح الدارسين دورات تدريبية لراغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" بمقابل مادى، وإيهامهم بأنها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم حاز عدد من الشهادات بأسماء مختلفة "معدة للتزوير" منسوب صدورها للكيان ،و عدد 2 أكلاشيه ،و مطبوعات دعائية خاصة بالكيان، وجهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية له، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة التزوير والنصب على المواطنين.



